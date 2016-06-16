Байден запевнив Гройсмана, що США продовжують твердо підтримувати Україну

На три дні в нього заплановані понад 30 зустрічей і ключові вже відбулися, йдеться у сюжеті ТСН.

Зустріч українського прем'єра з американським віце-президентом Джо Байденом складалася з двох етапів - зустрічі віч-на-віч, яка тривала півгодини, і перемовин у широкому форматі.

"Я вітаю прем'єр-міністра за те, що він взявся за таку важку роботу. Ми багато зробили, але потрібно зробити ще більше. Я вражений тим, що ви вже зробили. Це найкращий, напевно не останній, шанс для України, але останній для того, щоб зробити все правильно. Сполучені Штати продовжують твердо підтримувати Україну", - сказав Джо Байден.

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Загалом, програма прем'єра поєднала в собі і численні зустрічі із посадовцями, і відвідини меморіалів. Прем'єр встиг переговорити з уповноваженою з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд у закритому форматі, зустрітися з українською діаспорою, покласти квіти до могили невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі і зустрітися з лідером республіканської більшості Сенату Кевіном МакКарті.

Тепер Гройсман зустрічатиметься з лідером демократів Палати представників Ненсі Пелоцці і вже завтра братиме участь у щорічній конференції американо-українських відносин. Програма прем'єра дуже щільна і зосереджена на торгівельно-економічному блоці - зокрема, голова українського уряду бачитиметься з міністром фінансів Джейкобом Лью, який свого часу анонсував Україні помітну фінансову підтримку в обмін на реформи, та міністром торгівлі Пенні Пріцкер.