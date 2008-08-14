У Нашій Україні радіють, що так вчасно сказали “НАТО - Так!”

Останні події в Грузії ще раз засвідчують, що Україні необхідно інтегруватися до євроатлантичної системи колективної безпеки та активізувати роботу з надання нашій країні Плану дій щодо членства в НАТО, заявив голова «Народного Союзу Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУНС, за його словами, “кампанія “НАТО - Так!”, котру проводить "Наша Україна", є винятково своєчасною - саме зараз, як ніколи, українцям потрібно знати правду про систему безпеки Європи”.

Як сказав В.КИРИЛЕНКО, «партія "Наша Україна" - єдина політична сила, яка проводить таку інформаційну кампанію».

“Ми вважаємо, що ця інформація зараз є життєво важливою для українців, і зробимо все, щоб кожен громадянин здійснив свідомий вибір на користь НАТО, керуючись розумінням суті європейської безпеки, а не застарілими радянськими стереотипами”, - зазначив голова “Нашої України”.