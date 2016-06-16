"Чую я всіх": Савченко розповіла, хто консультує її з політичних питань

Нещодавно звільнена з РФ Савченко заявила, що її не треба консультувати, їй треба допомагати, передає "Українська правда".

Відповідаючи на питання, з чиєю думкою вона рахується, депутат запевнила, що рахується з думкою кожної людини. "Я не можу сказати, що сліпо дослухаюся до будь-чиєї думки, ні. Але чую я всіх", - розповіла Савченко.

Крім того, нардеп пояснила ситуацію щодо того, що з окремих питань її консультував її адвокат Марк Фейгін.

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"Марк Фейгін був політиком, певний час був депутатом російської Держдуми. Він мені говорив: "Надя, ти не розумієш, що політика – це страшна штука, брудна, там треба робити те і те". Так, я його слухала і робила по-своєму", - розповіла нардеп.

Також Савченко прокоментувала свою промову з трибуни Верховної Ради щодо змін до Конституції та судової реформи, запевнила, що до неї її ніхто не готував.

"Я одразу була проти цього закону, тому вийшла і сказала те, що я думаю. Що вносити зміни до Конституції – це пробоїна, що закон досить сирий, щоб заради нього руйнувати Конституцію. Я сказала від душі те, що думала", - стверджує депутат.

Раніше Савченко розповіла про перші враження від роботи у парламенті.За її словами, робота у парламенті нагадує їй "базар", а деякі депутати як "школярі, які лінуються".