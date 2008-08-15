Ющенко дав макаці привід випити пива за його здоров'я

Вчора Ялтинський зоопарк «Казка» приймав високих гостей – президента Віктора Ющенка і його дружину Катерину. Раділи всі – діти, дорослі і самі тварини, яким на честь візиту Президента влаштували бенкет.

“Віктор Андрійович дуже любить «Казку», він з великим задоволенням спілкується з тваринами, – розповів директор зоопарку Олег Зубков. – Ось і вчора він потримав на руках маленького левеняту, а потім разом зі мною зайшов у вольєру до амурського тигра Улара. Ми стояли за якихось півтора метра від тигра, і Віктор Андрійович зовсім не боявся! А ось його охоронці навіть за пістолети схопилися. Стояли і тремтіли від жаху”, пише Обкомз посиланням на Блік.

Тигр Улар, який нещодавно став батьком двох малюків, візит Президента сприйняв з гідністю. Потішив сім`ю Віктора Ющенка і макака Джон, який на честь високих гостей розпив прямо у них на очах пляшку пива.

“Джон раніше жив в ресторані. Там і приохотився до напою. Ми його шкідливу звичку не заохочуємо, але по великих святах дозволяємо випити півлітра. А вчора, я вважаю, був якраз такий день. Тому ми не тільки Джону, але і решті тварин приготували улюблені ласощі", – каже Олег Зубков.

Діти Президента радісно тискали маленьких звіряток і годували їх смачненьким. Віктор Ющенко з дружиною Катериною відвідали сувенірний магазинчик, де накупили собі усіляких дрібниць. Раз свято, то не обійшлося і без подарунків.

“Віктор Андрійович презентував мені розписне яйце, подарункову медаль і розписну шкатулку зі своєю візиткою. А я вручив йому великого слона з годинником", – ділиться враженнями директор зоопарку.

Але не тільки про забави йшла вчора мова. «Казка» веде затяжну війну з Лівадійською селищною радою. Майданчик перед зоопарком, де приватники дерли з автомобілістів скажені гроші, Зубкову вдалося відстояти через суд, але питання з будівництвом додаткової дороги до зоопарку досі через чиновників не вдається вирішити. А ще туалет, яким користуються тисячі туристів, хочуть закрити і побудувати на цьому місці пансіонат.

“Віктор Андрійович був дуже обурений цим. Він при мені набрав телефон прокурора Ялти і сказав, що не допустить, щоб діти з «Артека» і інших таборів відпочинку, які приїжджають подивитися «Казку» і «Поляну казок», бігали з дороги по кущах. Ющенко дав прокуророві місяць на рішення питання, та погрозив позбавити посади. Не менш сувора розмова відбулася у Президента і з головою Лівадійської селищної ради, – каже Зубків. – Нам Ющенко обіцяв допомогти придбати нових звірів. Ми давно хочемо завести жираф, пару для нашого кенгуру, карликового бегемота. І справа не в грошах, гроші ми знайдемо! А в тому, що до України не хочуть продавати цінних тварин, вважаючи, що з ними погано поводяться. Віктор Андрійович пообіцяв розіслати в різні організації листи, щоб змінити це відношення”.