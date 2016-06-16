Невідомі заблокували детективів НАБУ, які проводять обшук в рамках справи щодо заступника прокурора Колесника

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України на сторінці в Facebook.

Зокрема, наразі детективи НАБУ проводять обшук у приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Студія права».

"Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування у кримінальному провадженні стосовно заступника прокурора Київської обл., якого підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою розкрадання цукру, що зберігався на складах державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» у Черкаській області, загальною вартістю понад 300 млн. грн (ч.2 ст.364 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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"Протягом усього дня з боку невідомих осіб, які представлялися адвокатами, неодноразово здійснювалися провокативні дії по відношенню до детективів під приводом того, що в приміщенні знаходяться їхні робочі місця", - повідомили в НАБУ.

Зазначається, що станом на 22:00 біля входу в приміщення знаходилося близько 30 людей.

"Декілька хвилин тому під’їхали невідомі люди у камуфляжі, які повідомили про те, що вони є представниками громадської організації та погрожують силовим захопленням приміщення. Дії присутніх є відверто провокативними і мають на меті перешкодити вилученню речових доказів, отриманих в ході обшуку. Детективи та працівники Управління спеціальних операцій наразі уникають провокацій і здійснюють відеофіксацію подій", - зазначили в антикорупційному бюро.

Як повідомляв УНІАН, заступника прокурора Київської області Олександра Колесника взяли під варту на 2 місяці. Він був затриманий у справі про розкрадання 30 тисяч тонн цукру.