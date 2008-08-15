"Стан душі" донецьких депутатів велів засудити "агресію Грузії"
Журналістів на сесію не запросили
Позачергова сесія Донецької міської ради 14 серпня ухвалила рішення «засудити агресію правлячого режиму Грузії стосовно народу Південної Осетії».
Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків із громадськістю Донецької міськради, у рішенні сесії зазначається: «Обговоривши ситуацію, що склалася в Південній Осетії, з метою надання допомоги її жителям, які постраждали під час військової агресії, керуючись ст.ст. 10,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила засудити агресію правлячого режиму Грузії стосовно народу Південної Осетії».
Крім того, сесія доручила секретарю міської ради Миколі ЛЕВЧЕНКУ спільно з Постійною комісією з міжнародних зв`язків, у справах культури, релігії і спорту «забезпечити встановлення діалогу з керівництвом міста Цхінвалі з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим під час військової агресії».
Коментуючи ухвалене сесією рішення, М.ЛЕВЧЕНКО заявив: «Ми не політичний орган, ми представляємо місцеве самоврядування, тому таке рішення - це наш внутрішній стан душі».
За його словами, «були різні пропозиції щодо ступеня оцінки подій, проте це рішення підтримали всі присутні депутати».
М.ЛЕВЧЕНКО також повідомив, що «ми як представники Донецька зв`яжемося з керівництвом Цхінвалі і уточнимо, яку допомогу ми зможемо надати постраждалим». «Можливо, ми приймемо дітей на відпочинок, можливо, це будуть медикаменти, продукти, якісь речі», - додав секретар міськради.
Журналісти на сесію міськради запрошені не були.