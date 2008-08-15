"Стан душі" донецьких депутатів велів засудити "агресію Грузії"

Позачергова сесія Донецької міської ради 14 серпня ухвалила рішення «засудити агресію правлячого режиму Грузії стосовно народу Південної Осетії».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків із громадськістю Донецької міськради, у рішенні сесії зазначається: «Обговоривши ситуацію, що склалася в Південній Осетії, з метою надання допомоги її жителям, які постраждали під час військової агресії, керуючись ст.ст. 10,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила засудити агресію правлячого режиму Грузії стосовно народу Південної Осетії».

Крім того, сесія доручила секретарю міської ради Миколі ЛЕВЧЕНКУ спільно з Постійною комісією з міжнародних зв`язків, у справах культури, релігії і спорту «забезпечити встановлення діалогу з керівництвом міста Цхінвалі з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим під час військової агресії».

Коментуючи ухвалене сесією рішення, М.ЛЕВЧЕНКО заявив: «Ми не політичний орган, ми представляємо місцеве самоврядування, тому таке рішення - це наш внутрішній стан душі».

За його словами, «були різні пропозиції щодо ступеня оцінки подій, проте це рішення підтримали всі присутні депутати».

М.ЛЕВЧЕНКО також повідомив, що «ми як представники Донецька зв`яжемося з керівництвом Цхінвалі і уточнимо, яку допомогу ми зможемо надати постраждалим». «Можливо, ми приймемо дітей на відпочинок, можливо, це будуть медикаменти, продукти, якісь речі», - додав секретар міськради.

Журналісти на сесію міськради запрошені не були.