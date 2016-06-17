На Закарпатті місцевий депутат з необережності застрелив на полюванні майора поліції

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Депутат Великоберезнянської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка (колишній працівник Великоберезнянського райвідлілу міліції) Іван Псяйка разом зі своїм знайомим Михайлом Січкою (майор поліції, начальник сектору по контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції в Закарпатській області) пішли на полювання в лісовий масив поблизу с. Лубня, що на території УНПП. Під час полювання І.Псяйка з необережності застрелив свого напарника М.Січку, внаслідок чого той загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНардеп Денисенко визнав, що його помічник застрелив працівника СБУ у Волновасі

Голова ОДА Геннадій Москаль висловив співчуття рідним і близьким загиблого. При цьому вказав на порушення закону учасниками трагічного випадку.

"Водночас не можу обминути той факт, що фігуранти нещасного випадку, котрі мають пряме відношення до правоохоронних органів і в першу чергу мали б слідкувати за дотриманням закону, займалися браконьєрством на території Ужанського національного природного парку. Я дав доручення прокуратурі області та Головному управлінню Національної поліції ретельно вивчити обставини трагедії і зробити жорсткі висновки. Ніяких поблажок нікому не буде, перед законом усі рівні. Цей випадок має стати наукою для всіх інших, хто захоче демонстративно порушувати закон", - цитує Москаля прес-служба ОДА.