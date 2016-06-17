Скандальна заява Пан Гі Муна: у МЗС пообіцяли пояснити генсеку, в чому різниця ролі РФ у Сирії і на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на брифінгу.

“Розмовляючи з Пан Гі Муном, я чітко скажу, що логіка сподівань на Росію, яка є агресором в Україні, і логіка сподівань на Росію у вирішенні глобальних конфліктів жодним чином не мають перетинатися. Це буде основою моєї політичної позиції”, - сказав Клімкін.

За його словами, спроба поставити в один ряд російську агресію в Україні і, наприклад, конфлікт в Сирії, в принципі не є адекватною реакцією на реалії сьогодення. Він зазначив, що публічну позицію України щодо висловлювань Пан Гі Муна сьогодні оприлюднив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

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Нагадаємо, напередодні постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив обурення заявами генерального секретаря ООН Пан Ґі Муна, що Росія має відіграти критично важливу роль у тому, щоб покласти край конфліктові на Донбасі. Пізніше ООН видалила фразу про роль РФ у врегулюванні конфлікту в Україні з тексту промови Пан Ґі Муна, оприлюдненій на сайті Організації.