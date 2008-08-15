Яценюк: Україна має подивитися на Грузію та зробити жорсткі висновки

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна має зробити для себе жорсткі висновки за наслідками кавказького конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на питання журналістів.

На питання, чим продиктована позиція України в грузино-південноосетинському конфлікті, спікер відповів, що «будь-яка позиція в таких конфліктах має бути продиктована одним питанням – міжнародної і національної безпеки».

Голова ВР зазначив, що конфлікт у Грузії – це далеко не двосторонній конфлікт. «Цей конфлікт – ще один виклик глобальній безпеці, це конфлікт, який має наслідки для всіх учасників регіону, це конфлікт, за наслідками якого Україна має зробити жорсткі висновки», - сказав спікер.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що хоча військові операції в Грузії й завершилися, «але війна далеко не завершилася».