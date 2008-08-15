Саакашвілі: Грузія не мала іншого виходу, окрім як відкрити вогонь

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Росія заздалегідь готувалася до військових дій на території Грузії.

Про це М.СААКАШВІЛІ сказав в інтерв`ю газеті «Комерсант-Україна» (№142 від 15 серпня).

«Росія впродовж місяців готувалася до цього. Вона побудувала для вторгнення всю інфраструктуру – і в Абхазії, і в Південній Осетії. Вона побудувала базу в Джаві, вона поширювала листівки в російській армії, де описувалося, як потрібно звільнити Грузію від мого ярма. Була чітка підготовка до війни – абсолютно безпардонна», - сказав Президент Грузії.

М.СААКАШВІЛІ вважає, що час був обраний «блискуче» – Олімпійські ігри. «Я сам повинен був відлетіти, і якби не відклав відліт, все це застало б мене у дорозі. А всі світові лідери тим часом були в Пекіні. БУШ чотири дні там провів, поки ця ситуація розвивалася, САРКОЗІ там був, всі інші. Блискучий час! І саме до цього часу залізничні війська Росії в Абхазії закінчили ремонт шляхів, і абхазька інфраструктура була готова», - підкреслив він.

За словами Президента Грузії, у Росії було завдання створити, як мінімум, два анклави, повністю очищені від грузин, а також буферну зону навколо цих анклавів. «Ну, і ще економічно подавити Грузію і повалити уряд», - додав він. М.СААКАШВІЛІ повідомив, що Грузія одержала цю доктрину з розвідувальних джерел своїх партнерів за пару місяців до початку цієї операції. «У нас не було точних цифр, але контури того, чого добивається Росія, у нас були. Отже в цьому значенні нічого несподіваного для нас не було», - сказав він.

М.СААКАШВІЛІ зазначив, що у Грузії не було іншого виходу, як скасувати мораторій на припинення вогню.

«Росія збиралася проковтнути Грузію, як це вже одного разу було. Тепер же нас не проковтнеш. Ми не тільки збережемо державність, але й видворимо російські сили за межі Грузії – чого б це не коштувало. Я не збираюся йти на жодні компроміси з режимом ПУТІНА», - сказав М.СААКАШВІЛІ .

На запитання журналіста, з чиєю допомогою він має намір цього добитися, М.СААКАШВІЛІ відповів: «За допомогою власних сил і за допомогою друзів по всьому світу».

«Мені пропонували: давай ти збережеш владу, але погодишся з тим, що статус Південної Осетії і Абхазії буде відкритим. Так от: ніколи Грузія не погодиться віддати ані сантиметра своєї території ні Росії, ні будь-кому іншому», - підкреслив Президент Грузії.

За його словами, Грузія взагалі не збираємося з Росією вести переговори про свою територіальну цілісність. «Ми готові обговорювати всі питання – припинення вогню тощо. Але Росія не визнає незалежність Грузії і її цілісність. У цій ситуації важко почати переговори. Як тільки вона повернеться на вихідні позиції і визнає єдину Грузію і її межі, переговори буде вести легко», вважає М.СААКАШВІЛІ.