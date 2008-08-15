Яценюк просить не розігрувати карту, яка дуже дорого може коштувати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає українських і російських політиків припинити спекуляції навколо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, так званого Великого договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що йому незрозуміла позиція тих політиків, які спекулюють навколо цього договору.

Він зазначив, що «ця карта (карта, яку розігрують українські і російські політики навколо розірвання Великого договору – УНІАН) потім дуже дорого може коштувати».

«Це точно не козирна карта», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР наголосив, що існують двосторонні домовленості між Україною і Росією, і питання про розірвання Великого договору «взагалі не повинне стояти.

«Це офіційна позиція, яка була визнана МЗСами як Росії, так і України», - підкреслив голова українського парламенту.