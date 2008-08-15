Жванія: конфлікт з Росією - піар-акція Саакашвілі з гарантіями США

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Давид ЖВАНІЯ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права «різко висловлюватися» з приводу російсько-грузинського конфлікту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського руху «Народна самооборона», про це Д.ЖВАНІЯ заявив в інтерв`ю, повна версія якого буде опублікована пізніше.

При цьому Д.ЖВАНІЯ переконаний, що «заяви з боку України (з приводу російсько-грузинського конфлікту) – однобокі».

На його думку, потрібно переглянути можливість Президентом робити заяви від імені країни.

«У нас є парламент – нас не зібрали… Я б назвав заяви Президента недозволенними. Він не має права так різко висловлюватися», - підкреслив Д.ЖВАНІЯ.

Крім того, депутат повідомив, що півтори доби був у Грузії, щоб поспілкуватися з людьми, щоб дізнатися, як вони налаштовані.

«Вони дуже сильно втомилися, в першу чергу, від великого епатажу. Вони вважають, що влада бреше, що СААКАШВІЛІ їх ошукує, нагнітає ситуацію, використовує їх. Люди не мають незалежних інформаційних джерел – вони перестали дивитися телевізор, окрім серіалів. Новини вони не дивляться, тому що їм не цікаво, вони вважають, що це пряма маніпуляція», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

На його думку, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ «пішов на поводі у США, з якими у нього за останні роки склалися тісні відносини, можливо, навіть занадто тісні».

Д.ЖВАНІЯ переконаний, що конфлікт з Росією – «більше PR-акція для СААКАШВІЛІ з певними гарантіями від Сполучених Штатів Америки. …Потрібно було показати Росію як агресора. … Це частина одного великого сценарію, зібраного якраз упритул до виборів в США. І Джон МАККЕЙН (американський сенатор-республіканець, претендент на висунення в президенти в 2008 році) сьогодні всю свою передвиборчу кампанію будує на цій риториці».

За словами Д.ЖВАНІІ, М.СААКАШВІЛІ втягнув маленьку Грузію у велику геополітичну гру…

Депутат вважає, що не можна проводити паралелі щодо ситуації з Південною Осетією і Грузією і Україною і Кримом.

«Не можна говорити, що Крим буде наступним, адже склалися абсолютно різні ситуації. У Криму спільно будують благополуччя і українці, і росіяни... Ні в Криму, ні в східних областях немає ніяких передумов (до повторення російсько-грузинського сценарію), якщо тільки (українські) політики на цьому не спекулюватимуть», - зазначив він.