Жванія: конфлікт з Росією - піар-акція Саакашвілі з гарантіями США
Ющенку не слід робити заяв від усієї України
Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Давид ЖВАНІЯ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права «різко висловлюватися» з приводу російсько-грузинського конфлікту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського руху «Народна самооборона», про це Д.ЖВАНІЯ заявив в інтерв`ю, повна версія якого буде опублікована пізніше.
При цьому Д.ЖВАНІЯ переконаний, що «заяви з боку України (з приводу російсько-грузинського конфлікту) – однобокі».
На його думку, потрібно переглянути можливість Президентом робити заяви від імені країни.
«У нас є парламент – нас не зібрали… Я б назвав заяви Президента недозволенними. Він не має права так різко висловлюватися», - підкреслив Д.ЖВАНІЯ.
Крім того, депутат повідомив, що півтори доби був у Грузії, щоб поспілкуватися з людьми, щоб дізнатися, як вони налаштовані.
«Вони дуже сильно втомилися, в першу чергу, від великого епатажу. Вони вважають, що влада бреше, що СААКАШВІЛІ їх ошукує, нагнітає ситуацію, використовує їх. Люди не мають незалежних інформаційних джерел – вони перестали дивитися телевізор, окрім серіалів. Новини вони не дивляться, тому що їм не цікаво, вони вважають, що це пряма маніпуляція», - сказав Д.ЖВАНІЯ.
На його думку, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ «пішов на поводі у США, з якими у нього за останні роки склалися тісні відносини, можливо, навіть занадто тісні».
Д.ЖВАНІЯ переконаний, що конфлікт з Росією – «більше PR-акція для СААКАШВІЛІ з певними гарантіями від Сполучених Штатів Америки. …Потрібно було показати Росію як агресора. … Це частина одного великого сценарію, зібраного якраз упритул до виборів в США. І Джон МАККЕЙН (американський сенатор-республіканець, претендент на висунення в президенти в 2008 році) сьогодні всю свою передвиборчу кампанію будує на цій риториці».
За словами Д.ЖВАНІІ, М.СААКАШВІЛІ втягнув маленьку Грузію у велику геополітичну гру…
Депутат вважає, що не можна проводити паралелі щодо ситуації з Південною Осетією і Грузією і Україною і Кримом.
«Не можна говорити, що Крим буде наступним, адже склалися абсолютно різні ситуації. У Криму спільно будують благополуччя і українці, і росіяни... Ні в Криму, ні в східних областях немає ніяких передумов (до повторення російсько-грузинського сценарію), якщо тільки (українські) політики на цьому не спекулюватимуть», - зазначив він.