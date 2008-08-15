У заяві БЮТ немає ні слова "Грузія", ні слова "Росія"

Парламент України повинен зробити все можливе, щоб наша держава не була втягнута в конфлікт на боці жодної з сторін. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Верховній Раді України з приводу загострення ситуації в Південній Осетії.

Як зазначається в документі, фракція БЮТ, як і вся українська спільнота, глибоко стурбована різким загостренням конфлікту у Південній Осетії. Внаслідок дій конфліктуючих сторін пролилась кров мирного населення.

Фракція БЮТ наголошує на необхідності негайного припинення будь-яких спроб силовими методами розв’язати конфліктну ситуацію у Південній Осетії. Подальша ескалація збройного протистояння, який уже вийшов за усі рамки міжнародного правового поля, може призвести до порушення балансу колективної безпеки не лише в окремому регіоні, а й у цілому світі.

Фракція різко засуджує використання зброї, як засобу вирішення регіональних конфліктів. “Ми закликаємо обидві сторони конфлікту стати на шлях мирних домовленостей в рамках міжнародного права”, йдеться в заяві.

Фракція БЮТ відзначає, що кожна країна пострадянського простору пройшла свій особистий шлях становлення державності. Більшість країн здобули свою незалежність та суверенітет без кровопролить, але на територіях цих держав залишаються проблемні регіони, які отримали статус «заморожених» конфліктних територій та потребують особливо толерантного підходу та ставлення.

На переконання фракції, ігнорування будь-якими країнами норм міжнародного права, статуту ООН, порушення Гельсінської угоди, недотримання положень колективної безпеки і бажання силовими методами вирішувати конфліктні ситуації може призвести до ланцюгової реакції, поляризації світової спільноти та глобальних конфліктів.

“Усілякі спроби під будь-якими надуманими демократичними гаслами врегулювати ситуацію у конфліктних етнічних зонах силовими методами можуть призвести до незворотних наслідків. Саме тому ми закликаємо конфліктуючі сторони негайно припинити усі військові дії, сісти за стіл переговорів із залученням представників світової громадськості, міжнародних організацій і продовжувати їх до остаточного відпрацювання чітких шляхів виходу з критичної ситуації”, йдеться в заяві.

Фракція БЮТ готова делегувати своїх представників до участі у миротворчій діяльності в зоні конфлікту і виступає за формування масштабної міжнародної програми відбудови регіонів, що постраждали під час військового протистояння.

Фракція наголошує на необхідності створення системи дієвої колективної безпеки в Європі за участі України з метою запобігання виникнення нових військових конфліктів на проблемних територіях.

“Парламент України повинен зробити все можливе, щоб наша держава не була втягнута в конфлікт на боці жодної з сторін. Від цього буде залежати ефективність миротворчої діяльності України”, йдеться в заяві.

Невідкладним завданням для нашої держави є завершення переговорів і проведення остаточної делімітації і демаркації державних кордонів України.

На переконання фракції БЮТ, конфлікт у Південній Осетії повинен розцінюватись українським політикумом не як черговий привід для взаємних обвинувачень своїх опонентів, розколу суспільства, а як консолідуючий стрижень формування чіткої, прозорої і зрозумілої для світової спільноти зовнішньої політики нашої держави.

У заяві зазначається, що фракція БЮТ повністю підтримує дієву позицію уряду, який без зайвих піар-заходів, чітко забезпечив евакуацію українських громадян із зони конфлікту та доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Водночас фракція БЮТ вважає “неприпустимим та безвідповідальним виголошення певних, безграмотних за змістом заяв окремими політиками та чиновниками Секретаріату Президента, які намагаються робити піар на крові загиблих людей та на трагедіях народів, що проживають у зоні конфлікту”.