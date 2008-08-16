Ющенко: територіальна цілісність - це головне, це поза сумнівом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що допустити ревізію суверенітету і територіальної цілісності будь-якої країни Європи - значить допустити ревізію суверенітету і територіальної цілісності Україн.

Про це йдеться у коментарі Президента щодо останніх подій у Грузії, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, у цьому конфлікті найголовніше те, щоб Україна виступила за принцип територіальної цілісності і суверенітету, “незалежно від того, про яку частину аналізу йдеться - чи про початок агресії, чи про кінець, чи про врегулювання цього конфлікту”.

На думку Президента, головним має бути територіальна цілісність будь-якої країни. “Якщо вона ставиться кимсь під сумнів, значить ми на початку глибоких серйозних військових дій”, – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Щодо конфлікту на Кавказі, Україна повинна виступати за територіальну цілісність і державний суверенітет Грузії, наголосив він.

“Це питання повинно бути поза сумнівом у нашій полеміці, у нашій дискусії. Загроза територіальному суверенітету будь-кого - це є загроза нашому територіальному суверенітету. Допущення будь-якої ревізії суверенітету і територіальної цілісності будь-якої країни Європи - це значить допустити ревізію територіальної цілісності України”, – зазначив Президент України.