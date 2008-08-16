Російських миротворців в Південній Осетії підсилять танками

Миротворче угруповання російських військ на території Південної Осетії буде збільшене і посилене важкою бронетехнікою, передає РІА “Новости” з посиланням на заяву представника Міноборони РФ генерал-лейтенанта Миколи Уварова.

Раніше в Південній Осетії перебували 1500 миротворців - по 500 від Грузії, Росії та Південної Осетії, які були озброєні легкою стрілецькою зброєю.

Проте, за словами Уварова, Росія врахує досвід нещодавнього збройного конфлікту: на допомогу миротворцям додадуть танки, а грузинських миротворців взагалі не пустять до Південної Осетії.

"Зрадників, які стріляли в своїх же миротворців, ми більше не пустимо", - сказав Уваров. За даними російської сторони, після початку збройного конфлікту грузинські миротворці не тільки не намагалися розвести ворогуючі сторони, а й відкрили вогонь по російських миротворцях.

Як зазначив Микола Уваров, збільшення кількості миротворців і розгортання в Південній Осетії бронетехніки, зокрема танків, не суперечить планові мирного врегулювання з шести пунктів, який був запропонований президентом Франції Николя Саркозі і схвалений РФ, Грузією, Південною Осетією й Абхазією.

За словами Уварова, шостий пункт угоди передбачає пошук шляхів для забезпечення стабільності і безпеки в Південній Осетії. "Розгортання з`єднання або цілого угруповання саме підпадає під цей пункт", - додав він.