Саакашвілі: Грузія погодиться тільки на нейтральних миротворців

Грузія погодиться на присутність тільки нейтральних і неупереджених міжнародних сил в Абхазії і Південній Осетії. Таку заяву зробив президент Грузії Михайло Саакашвілі в Тбілісі на прес-конференції з держсекретарем США Кондоліззою Райс.

"Ми погоджуємося на довгострокову співпрацю з неупередженими нейтральними міжнародними силами в зонах конфліктів. Ми не дозволимо бути в Абхазії й Південній Осетії таким силам, які хочуть, щоб ми втратили ці території. Компромісу щодо територій не буде. Повторення історичного минулого Росія вже не одержить. Ми готові на переговори, але переговорів про капітуляцію не буде", - сказав М.Саакашвілі.

Президент Грузії наголосив, що незадоволений позицією європейських лідерів, які не вжили превентивних заходів для відвернення військовій операції проти Грузії. "Ми казали європейським лідерам, що Росія готується до окупації Грузії, але мені не вірили і вважали, що це тільки мої емоції. Я впевнений, що цієї біди можна було уникнути", - підсумував М.Саакашвілі.

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