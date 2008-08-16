Буш: Росія поставила під загрозу свої прагнення

"Наступного тижня держсекретар Райс поїде до Брюсселя, де вона зустрінеться з міністрами закордонних справ наших союзників по НАТО, а також з офіційними особами ЄС, щоб продовжити наші зусилля щодо заклику вільного світу на захист вільної Грузії", - заявив президент США Джордж Буш у щотижневому радіозверненні до нації, з яким він виступить у суботу, але текст якого поширений прес-службою Білого дому наперед.

Буш повідомив також, що "дії Росії в Грузії порушують серйозні питання про її (Росії) роль та її наміри в Європі XXI століття".

"Останні роки Росія прагнула інтегруватися до дипломатичних, політичних, економічних структур і структури безпеки Заходу. США підтримують ці зусилля. Тепер Росія поставила свої прагнення під загрозу, вдавшись до дій у Грузії, які не відповідають принципам цих інституцій", заявив президент США.

За його словами "для того, щоб почати відновлювати втрати в своїх взаєминах з США, Європою і іншими країнами та почати відновлювати своє становище в світі, Росія повинна діяти, щоб виправити цю кризу".