Конфлікт у Грузії змінить світовий порядок

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що конфлікт в Грузії змінить світовий порядок, однак зарано говорити про намагання Росії повернути статус супердержави.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Ю.ЄХАНУРОВ наголосив на прес-конференції у Житомирі, коментуючи на прохання УНІАН сьогоднішню заяву міністра оборони США Роберта ГЕЙТСА про намагання Росії повернути собі статус супердержави.

Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що причини конфлікту на Кавказі розглядатимуться по-різному.

"Звичайно, конфлікт на Кавказі - це конфлікт, який будуть розглядати аналітики з усіх сторін, в тому числі з точки зору енергетичної сфери, оскільки на Кавказі йдуть нафтові й газові трубопроводи", - зазначив міністр оборони України.

При цьому він висловив думку, що згаданий конфлікт "змінить світовий порядок".

"Звичайно, це буде предметом великої уваги. І те, що і США, і Євросоюз, і Росія зараз вступили в переговорний процес, є свідченням того, що йдеться про подію серйозного масштабу, яка матиме тривале продовження, і світовий порядок після неї трошки змінюється. У яку сторону - побачимо, поки що рано про це говорити. Нам треба робити свої українські висновки, і в будь-якому випадку я дуже хотів би, щоб кожен українець зробив висновок, що треба мати міцні Збройні сили", - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.