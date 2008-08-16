Ющенко: Україна повинна зробити висновки з війни на Кавказі

Війна у Грузії показала, що Україна повинна рухатися до колективної моделі безпеки.

Про це йдеться у коментарі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

На думку В.ЮЩЕНКА, перший висновок війни на Кавказі, який слід зробити як Україні, так і іншим державам регіону й світу, полягає в тому, що жодна національна модель безпеки, оборони “не може дати самодостатньої відповіді на національний суверенітет”. “Нема такої моделі, яка була б самодостатньою для формування виключно власної національної позиції”, – переконаний Президент.

“Те, що відбулося в Грузії – як раз яскравий приклад того, як легко можна бойові дії, порушення територіальної цілісності, суверенітету принести в сьогоднішніх умовах фактично на будь-яку територію, якщо за нею не стоїть система, механізми колективних гарантій”, – зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що без таких гарантій бойові дії можуть зачепити будь-яку територію, більше того, може виникнути загроза її незалежності.

Президент підкреслив, що він не має на увазі, “проти кого ми повинні виступати”, а, навпаки, наголошує на тому, “за що ми повинні боротися”. Це, вважає В.ЮЩЕНКО, друге питання, над яким варто замислитися, аналізуючи події в Грузії. “Воно полягає в тому, що забезпечення гідного національного суверенітету, цілісність нашого кордону можна забезпечити тільки одним способом - дрейфуванням України до системи колективної безпеки”, – вважає глава держави.

“Тільки система колективної безпеки випише, в тому числі для України, найвищі міжнародні гарантії, які можливо б стали на заваді будь-яким діям, в тому числі і такого порядку, які виникли 7-8 серпня на території спочатку Південної Осетії, а потім і інших територій Грузії”, – зазначив В.ЮЩЕНКО.