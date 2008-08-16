Гриценко радить Ющенку не ставити НАТО у незручне становище

Україні варто відкликати свою заявку на ПДЧ зі штаб-квартири НАТО, оскільки в країні не проводяться необхідні для вступу до альянсу реформи, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№30 (709) 16-22 серпня 2008).

«Формальне ухвалення чи не ухвалення рішення про надання Україні ПДЧ у грудні є для нас не принциповим, - заявив народний депутат. – На місці ЮЩЕНКА я б відкликав заявку України на отримання ПДЧ зі штаб-квартири НАТО. Але при цьому забезпечив реальне виконання Україною ПДЧ без будь-яких рішень НАТО, вони не обов`язкові».

На думку А.ГРИЦЕНКА, Україні необхідно прийняти власний ПДЧ, що стосується різних сфер державного управління, і скрупульозно його виконувати.

«Якщо на те пішло, то програма уряду «Український прорив» і є ПДЧ у баченні нинішнього уряду», - заявив депутат.

Водночас в умовах системної кризи влади в Україні дипломатичні зусилля, спрямовані на отримання ПДЧ в НАТО, лише ставлять лідерів Альянсу в делікатне дипломатичне становище, вважає А.ГРИЦЕНКО.

«Давайте не ставити Альянс у незручне становище, - заявив він. - Не потрібно перекладати на Європу свої проблеми».

На думку депутата, фактична відповідність вимогам і стандартам НАТО набагато сильніше впливає на можливість вступу до Альянсу, ніж наявність чи відсутність ПДЧ.

«Багато країн стали членами НАТО без жодного ПДЧ. І сьогодні є європейські держави - не члени НАТО, які не збиралися і не виконуватимуть ПДЧ. Але завдяки ефективній внутрішній і зовнішній політиці можуть бути прийняті до Альянсу в будь-який момент, щойно подадуть заявку», - констатував А.ГРИЦЕНКО.