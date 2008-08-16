Ющенко не приїде на Сорочинський ярмарок

Поїздку Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Сорочинський ярмарок, запланована на сьогодні, скасовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації.

«Візит скасовано. Причини нам не пояснювали. Просто зателефонували з Секретаріату Президента і довели цю інформацію», - сказав представник прес-служби ОДА.

Як повідомлялося, раніше В.ЮЩЕНКА очікували на офіційному відкритті ярмарку 14 серпня. Того ж дня губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ заявив, що поїздка перенесена, і 16 серпня Президент відвідає ярмарок у приватному порядку.

Національний Сорочинський ярмарок-2008 проходить у Великих Сорочинцях з 13 по 17 серпня. У ньому беруть участь понад 290 підприємства області, України і країн СНД, а також численні приватні підприємці, народні майстри.