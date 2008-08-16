Рада НАТО зробить заяву щодо Грузії і України

Рада НАТО на засіданні 19 серпня підтвердить свою позицію щодо вступу Грузії і України до Альянсу.

Про це сказала Держсекретар США Кондоліза РАЙС на прес-конференції в Тбілісі після переговорів з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, передає «Новости-Грузія».

"Думаю, що на засіданні Рада НАТО наступного вівторка підтвердить своє трансатлантичне бачення відносно Грузії і України", - сказала К.РАЙС.

Вона повідомила, що Альянс зробить заяву про те, що НАТО - відкрита організація для країн, що відповідають її стандартам.