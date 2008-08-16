Подружжя Ющенків відвідає Івано-Франківську область

Завтра, 17 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема у Верховинському районі Івано-Франківщини президентське подружжя ознайомиться з ходом ліквідації наслідків стихійного лиха та поспілкується з мешканцями Верховинського району.

Також цього дня Президент України в Івано-Франківську проведе нараду щодо ситуації в районах, які постраждали від стихійного лиха 23-27 липня.

У свою чергу К.ЮЩЕНКО в одному із сіл Івано-Франківщини дасть прес-конференцію щодо надання допомоги постраждалим від наслідків стихії в Західних областях України.