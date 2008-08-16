Німці радять Україні бути обережною і не повторити помилок Грузії

Депутат Європейського парламенту Ельмар БРОК вважає, що Європейський Союз має здійснювати практичні кроки, щоб наблизити Україну до себе.

Про це він сказав в інтерв’ю «Німецької хвилі».

«Ми бачимо, що існують інтереси росіян відновити втрачені зони впливу. Ми повинні проводити політику, що не піддається на провокації. На мою думку, вирішальна помилка Грузії – емоційна реакція на холоднокровну російську провокацію. Тому Україна повинна бути обережною”, - сказав Е.БРОК.

З другого боку, підкресли він, “ми повинні робити практичні кроки, щоб українці побачили, що демократія, правова держава і західні цінності мають свої переваги. Тобто, шляхом підписання угоди про асоціацію з ЄС, вільну економічні зону та інші речі гарантувати західну інтеграцію України».