Райс подякувала Ющенку

У вересні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у черговій сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якої відбудеться українсько-американська зустріч на найвищому рівні.

Про це йшлося під час сьогоднішньої телефонної розмови В.ЮЩЕНКА та Держсекретаря США Кондолізи РАЙС, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, згідно з повідомленням, 16 серпня К.РАЙС після перебування в Грузії ініціювала телефонну розмову з В.ЮЩЕНКОМ, у ході якої вони обмінялися думками щодо ситуації навколо Грузії.

Було підтверджено, що одним з головних принципів врегулювання конфлікту має бути забезпечення територіальної цілісності Грузії. К.РАЙС висловила вдячність Президенту України за ініціативні кроки України, які сприяли припиненню вогню та нормалізації ситуації в зоні конфлікту.

Сторони відзначили необхідність подальшого врегулювання конфлікту на основі прийняття відповідної резолюції Ради Безпеки ООН. Було відзначено, що ситуація навколо Грузії засвідчила необхідність більш глибокого вивчення проблем системи забезпечення стабільності та безпеки в Європі.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки до проведення українсько-американської зустрічі на найвищому рівні під час участі Президента України В.ЮЩЕНКА у черговій сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні цього року.