«Гора народила смішну мишу» - у Ющенка відреагували на заяву БЮТ

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК вважає, що заява фракції БЮТ з приводу ситуації в Грузії про свідчить про відсутність державницької позиції у цієї політичної сили.

«Форма та зміст оприлюдненої заяви фракції Блоку Юлії Тимошенко викликають подив і розчарування», - заявив А.ГОНЧАРУК, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Як казали давні римляни, «Гора народила смішну мишу». Офіційна реакція БЮТ запізнилася принаймні на тиждень - і виявилася розчаруванням для тих, хто чекав чіткої і принципової державницької позиції. Викликає подив підтримка однією з найбільших фракцій українського парламенту недалекоглядної позиції уряду. Таку заяву не могли робити політики, які претендують на статус державних діячів великої європейської країни», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.

За його словами, політики, які претендують на статус державних діячів, не можуть не розуміти, що пересування танкових колон та бомбардування території одного члена СНД іншим членом СНД - це питання не локального конфлікту навколо Південної Осетії, це питання кардинальної зміни підходів до взаємодії між державами колишнього СРСР.

«Нічого не робити і сподіватись, що «наша хата скраю», а тим більше розраховувати на якісь приватні домовленості з лідерами сусідніх держав - це найгірший варіант реагування на ситуацію. Українська історія вже неодноразово доводила - подібна позиція несе небезпеку українській державі», - наголосив А.ГОНЧАРУК.

Він висловив занепокоєння тим, як далеко може зайти керівництво політичної сили, яке “для забезпечення власних корпоративних інтересів” навіть уникає публічно підтримати принципи, ключові для інтересів України. Зокрема, в заяві БЮТ немає ані слова про збереження територіальної цілісності Грузії, додав він.

«Слід чітко розуміти, що в незалежності від тональності наших заяв, слів чи дій ситуація в Грузії є прямим викликом колективній системі безпеки, про що неодноразово говорив Президент України. Це виклик Україні, її суспільству, її громадянам, її політикам”, - підкреслив представник Секретаріату Президента.

За його словами, заклики до парламенту чогось не допустити у зовнішній політиці личать радше опозиційним депутатам, а не фракції, лідером якої є прем`єр-міністр України. “Хотілось би запитати, що конкретно зробив уряд для пришвидшення переговорів з демаркації українського кордону, для посилення боєздатності наших Збройних сил, для унормування перебування ЧФ РФ в Україні?”, - зазначив він.

Водночас він визнав, що треба віддати належне зусиллям уряду, який “за дорученням Президента України долучився до евакуації українських громадян із зони конфлікту та організував доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує».

«БЮТ так і не продемонстрував - ані ділом, ані бодай словом, - усвідомлення того, що вже давно слід припинити безплідні й деморалізуючі дискусії щодо «формування чіткої, прозорої і зрозумілої для світової спільноти зовнішньої політики нашої держави», які нам знову пропонують вести.

Зовнішньополітичний курс України вже давно сформований: інтеграція з європейськими та євроатлантичними інституціями. Ситуація на Кавказі зайвий раз ілюструє безальтернативність цього курсу для держави та суспільства. Його слід лише реалізовувати. Час дискусій сьогодні вже точно минув», - підсумував А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня фракція БЮТ оприлюднила заяву з приводу загострення ситуації в Південній Осетії, в якій, зокрема, наголошується, що парламент України має зробити все можливе, щоб наша держава не була втягнута в конфлікт на боці жодної з сторін.

Фракція БЮТ наголошує на необхідності негайного припинення будь-яких спроб силовими методами розв’язати конфліктну ситуацію у Південній Осетії. Подальша ескалація збройного протистояння, який уже вийшов за усі рамки міжнародного правового поля, може призвести до порушення балансу колективної безпеки не лише в окремому регіоні, а й у цілому світі, йдеться в заяві.

На переконання фракції БЮТ, конфлікт у Південній Осетії повинен розцінюватись українським політикумом не як черговий привід для взаємних обвинувачень своїх опонентів, розколу суспільства, а як консолідуючий стрижень формування чіткої, прозорої і зрозумілої для світової спільноти зовнішньої політики нашої держави.

У заяві зазначається, що фракція БЮТ повністю підтримує дієву позицію уряду, який без зайвих піар-заходів, чітко забезпечив евакуацію українських громадян із зони конфлікту та доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Водночас фракція БЮТ вважає “неприпустимим та безвідповідальним виголошення певних, безграмотних за змістом заяв окремими політиками та чиновниками Секретаріату Президента, які намагаються робити піар на крові загиблих людей та на трагедіях народів, що проживають у зоні конфлікту”.