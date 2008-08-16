Чому кораблі Чорноморського флоту РФ не повертаються до Севастополя

Кораблі і судна Чорноморського флоту Росії, що брали участь в операції в Грузії, поки що не повертаються до Севастополя у зв’язку з необхідністю усунути ушкодження, отримані ними близько тижня тому з боку грузинської берегової артилерії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело в ЧФ РФ, близьке до учасників подій.

За інформацією співрозмовника агентства, зараз на кораблях ЧФ РФ працює група генералів і офіцерів Генерального штабу Росії і Головного штабу ВМФ РФ. Ближчим часом, ймовірно 18 серпня, до Севастополя з району бойових дій повернеться лише одне з допоміжних суден ЧФ РФ, що також залучалося до операції, зазначило джерело.

Як повідомила сьогодні ТРК Військово-Морських сил України „Бриз”, наслідки бойового походу корабельно-ракетної ударної групи ЧФ РФ до берегів Грузії та бойових дій біля грузинського узбережжя є наступними: „за повідомленнями джерел з Чорноморського флоту РФ, внаслідок ракетного удару, нанесеного кораблями ЧФ по катерах ВМС Грузії, ракетний катер „Тбілісі” затонув, а інший отримав серйозні пошкодження. У відповідь берегові артилерійські батареї ВМС Грузії нанесли вогневий удар по російських кораблях. Артилерійськими ударами виведено з ладу малий ракетний корабель „Міраж” та малий протичовновий корабель „Муромець”.

Внаслідок цього, повідомляє ТРК „Бриз”, „в бою 8 російських моряків загинуло, близько 10 отримали поранення”. Крім того, як повідомлялося, „за непідтвердженими даними, отримав пошкодження і ракетний крейсер „Москва” (на борту ракетного крейсера „Москва” знаходиться командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ з оперативною групою штабу флоту).

Даних про втрати серед грузинських військових моряків, так само, як і про загиблих на кораблях ЧФ РФ вихідців з України, у ТРК „Бриз” наразі немає.