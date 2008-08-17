Меркель їде заспокоювати Саакашвілі?

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ сьогодні відвідає Тбілісі, де зустрінеться з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, як і під час переговорів з Президентом Росії Дмитром МЕДВЄДЄВИМ, на зустрічі йтиметься про політичне врегулювання кризи на Кавказі.

У центрі уваги перебуватиме мирний план, запропонований Європейським Союзом. Документ вже підписали як Грузія, так і Росія.

Безпосередньо перед зустріччю з А.МЕРКЕЛЬ М.СААКАШВІЛІ піддав критиці європейців. За його словами, він ще декілька тижнів тому заявляв про російську агресію, але такі застереження в Європі тоді не сприйняли серйозно.

Під час зустрічі з Д.МЕДВЄДЄВИМ А.МЕРКЕЛЬ наголосила, що в подібних конфліктах вина ніколи не лежить лише на одній стороні.