Ющенко з Богатирьовою поїхали до Івано-Франківщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Головна мета поїздки - ознайомлення із ходом ліквідації наслідків стихійного лиха та ходом відновлювальних робіт на постраждалих від повені територіях, повідомляє прес-служба Президента.

Планується, що у селі Криворівня Верховинського району В.ЮЩЕНКО ознайомиться із станом відбудови середньої місцевої школи ім. Михайла Грушевського.

Крім того Віктор та Катерина ЮЩЕНКИ ознайомляться із ходом ліквідації наслідків стихійного лиха на ділянці дороги Верхній Ясенів - Устеріки.

Також заплановано, що глава держави ознайомиться із ходом відбудови зруйнованого мосту через річку Бистриця Солотвинська біля села Драгомирчани на автодорозі національного значення Стрий - Чернівці - Мамалига.

Також у місті Галич Президент огляне початок будівництва 20 будинків для постраждалих від повені.

В Івано-Франківську В.ЮЩЕНКО проведе нараду щодо ситуації в районах, які постраждали від стихійного лиха 23-27 липня.

У поїздці Президента супроводжує секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА.