Ющенко обіцяв постраждалим від повені житло за три місяці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає прогрес у подоланні наслідків повені в Івано-Франківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, перебуваючи сьогодні у селищі Верховина, глава держави відзначив у розмові із місцевими жителями, що до району надійшла частина гуманітарної допомоги - понад 1,3 тисячі тонн продуктів харчування, 1,5 тисячі комплектів ковдр, 100 ліжок, бензопили, електрогенератори тощо. Крім того, Міністерство оборони передає місцевій владі 14 одиниць спецтехніки - бензовози, пожежні машин, машини для підвозу харчів та питної води. Військові також передають району два понтонні мости.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що до 1 вересня має бути завершено ремонт у всіх підтоплених школах не лише на Івано-Франківщині, а й у усіх постраждалих від повені місцевостях, що були оголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Коментуючи хід відновлювальних робіт, Президент назвав завданням номер один відновлення житлових будинків та ремонт автодоріг. Вже виділено кошти на капітальний і поточний ремонт ушкоджених будинків. Для кращого вирішення житлової проблеми, сказав Президент, місцева влада має провести повторну інвентаризацію постраждалого від стихії житла, на якій наполягає група місцевих жителів.

Він запевнив, що найближчі три місяці будуть присвячені активному спорудженню житлових будинків.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО повідомив, що київська міська влада взяла зобов`язання збудувати нову школу у селі Яблуниці Верховинського району вартістю близько 30 млн. грн. Крім того, Київ планує побудувати у районі 18 житлових будинків.

Говорячи про відбудову автошляхів, Президент відзначив прогрес у цих роботах: зі 187 км зруйнованих доріг не відновленими залишилися 68 км, через що без сполучення залишаються 12 сіл. «Немає сумніву, що ближчим часом ми цю роботу зробимо», - сказав він.

Як позитив В.ЮЩЕНКО вказав на досить спокійну санітарно-епідеміологічну ситуацію в районі: відсутність епідемій та наближених до них за характеристиками ситуацій.

Звертаючись до місцевих жителів, Президент ще раз наголосив на тому, що вони не залишаться на самоті із своєю бідою. «Усі ті наслідки, які нам треба прийняти, залишити у минулому, можна перебороти тільки разом...тут буде працювати вся Україна», - сказав він, ще раз закликавши до взаєморозуміння та консолідації у справі подолання наслідків лиха. Президент запевнив, що і надалі триматиме на контролі ситуацію у регіоні.