Ющенко привіз до району стихійного лиха військову техніку

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи у Верховинському районі Івано-Франківській області разом з міністром оборони Юрієм ЄХАНУРОВИМ, передав місцевим органам самоврядування військову техніку, яка буде використана у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, місцеве населення та органи влади отримали 8 військових автомобільних майстерень та 8 вантажних автомобілів, які можна застосовувати для перевезення великогабаритних вантажів, пожежного обладнання та води. Також, місцевому населенню було передано 8 польових кухонь у повній комплектації та 8 автомобільних цистерн на причепах для перевезення води.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО та Ю.ЄХАНУРОВ оглянули об’єкти відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України.

Президент дав високу оцінку роботі військовослужбовців, а також запевнив місцеве населення, що у разі будь-яких лих та негараздів армія завжди прийде на допомогу.

Сьогодні ж міністр оборони перевірив розгортання польового мобільного військового центру у приміщенні школи у селищі Ільїнці Косовського району Івано-Франківській області. Він під час спілкування з місцевим населенням звернувся з проханням, щоб усі, кому потрібна медична допомога, зверталися до військових медиків, які налаштовані працювати цілодобово. Крім цього, Ю.ЄХАНУРОВ запевнив, що подібні польові мобільні військові центри будуть розгорнути в інших місцях, які постраждали від стихійного лиха.