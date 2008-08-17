У Ющенка виникає питання, чому Росія та Грузія застосували силу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що у Росії з розумінням сприймуть новий порядок перетину українського кордону Чорноморським флотом РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з пресою у с. Галич під Івано-Франківськом.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що узгодження цього порядку має відбуватися у рамках Українсько-росіійської міждержавної комісії на рівні президентів України та Росії.

Він нагадав, що три дні тому звернувся до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА невідкладно організувати роботу підкомісії по Чорноморському флоту РФ з тим, щоб ця комісія могла виробити «регламенти тих аспектів і тих безпекових моментів», які б хотіла Україна бачити в частині тимчасового перебування Чорноморського флоту РФ на своїй території.

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна змінювати свої відносини з СНД, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна не є членом цієї організації.

Водночас він зауважив, що події у Грузії останніх двох тижнів сколихнули кожного українця. «Це прецедент, який торкнувся вперше за 17 років країни, яка входила до Рядянського Союзу, це перша війна між колишніми республіками Рядянського Союзу, це перша війна у рамках СНД», - сказав Президент.

За його словами, виникає багато запитань, і в першу чергу, чому в даному випадку не спрацювали безпекові механізми цієї організації, чому країни – члени СНД, які проголосили братні відносини між собою, не змогли знайти вихід із ситуації мирним шляхом і застосували силу одна проти одної.

На думку глави держави, це ще раз змушує українське суспільство засмислитися над важливістю входження до системи європейської колективної безпеки.