Росія готується до можливого майбутнього протистояння з країнами Заходу - розвідка

Про це в ефірі на Еспресо.TV сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"В цьому році розвідки багатьох країн світу робили таку ж оцінку як канадські спеціалісти. Канадські колеги ще раз довели те, що багато заходів, які здійснює Росія як на території України, так і на території країн Балтії, країн колишнього СРСР це демонстрація сили і бажання Росії відстоювати свої інтереси за будь-який рахунок, включаючи військову силу", - сказав представник військової розвідки.

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За його словами, це підкріплюється не тільки заявами, а і широкомасштабними заходами з оперативно-бойової підготовки, зокрема, нарощуванням угруповання російських військ на південно-західному та західному напрямках.

"Йде стратегічне розгортання збройних сил РФ, яке є одним з етапів підготовки до можливого збройного конфлікту з Європою. Це відбувається на кордонах з Україною та на кордонах Балтії", - резюмував Скібіцький.