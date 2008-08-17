Тимошенко дістала на горіхи від Ющенка: такі мости робили за три дні учотирьох

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував те, що уряд досі повністю не профінансував відновлювальні роботи у постраждалих внаслідок повені регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з жителями села Галич під Івано-Франківськом.

В.ЮЩЕНКО навів приклад по Івано-Франківській області, де із передбачених понад 350 млн. грн. на відновлення мостів виділено лише 50 млн. грн.

“Коли ж, як не зараз, працювати, в листопаді буде пізно”, - наголосив Президент.

Він зауважив, що його розчарувало те, як ведуться відновлювальні роботи, зокрема, у сфері дорожнього будівництва.

За словами В.ЮЩЕНКА, за три тижні, що пройшли після повені, з майже 400 зруйнованих мостів в Івано-Франківській області відновлено лише 15%.

«Гуцули такі мости робили за три дні учотирьох», - сказав Президент, закликаючи громадськість також долучитися до роботи з відновлення, де це можливо.

В.ЮЩЕНКО поділився власними враженнями від поїздки автошляхом до Верховинського району Прикарпаття. Він розкритикував це, що ця дорога, яка з’єднує 18 сіл з автошляхами, сьогодні не функціонує, і на ній стоїть лише один бульдозер. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що витрачаються великі кошти на доставку у ці села необхідних продуктів гелікоптерами.

Президент повідомив, що сьогодні на нараді в Івано-Франківську він заслухає доповіді шести губернаторів про те, як відбувається фінансування відновлювальних робіт, де є затримки тощо.

«Мені соромно, що об’єктне фінансування, починаючи від мостів, доріг, ще не затверджено урядом. Переконаний, так не працюють у режимі стихійного лиха», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що є багато висновків, які він сьогодні доведе до відома голів адміністрацій і громадськості.