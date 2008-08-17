Ющенко думає, що нація зробить моральні уроки з повені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що ліквідація наслідків повені є тією справою, навколо якої мають згуртуватися усі громадяни України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО відвідав Галич Івано-Франківської області, де взяв участь в урочистому початку будівництва нової вулиці для постраждалих від повені людей. Планується, що тут буде споруджено 20 нових будинків.

У своєму виступі Президент подякував усім, хто долучився до цього проекту. Він ще раз підкреслив, що ліквідація наслідків повені є справою, навколо якої мають згуртуватися усі громадяни України. «Я переконаний, з трагедії 6 областей ми зробимо найсильніші моральні уроки для нації», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він відзначив багато позитивних кроків, які реалізовані на рівні місцевої влади постраждалих територій.

Президент нагадав, що в області потрібно побудувати 283 житлові будинки; 122 родини, будинки яких були зруйновані, хочуть отримати нове житло, а не отримати грошову компенсацію за завдані стихійним лихом збитки їхнім оселям. За словами В.ЮЩЕНКА, під таке будівництво вже виділені земельні ділянки та розроблено 5 типових проектів, з яких пропонується зробити вибір кожній родині.

Також глава держави ознайомився з ходом відбудови мосту через річку Бистриця Солотвинська біля села Драгомирчани на автодорозі національного значення Стрий - Чернівці - Мамалига.

За умов нормального фінансування цей об`єкт буде завершено орієнтовно за рік. Загальна вартість будівництва нового мосту - 90 мільйонів гривень. Проте вже за кілька днів завершиться спорудження тимчасового мосту.