Путін знайшов винуватця нападу Німеччини на СРСР - "це все Захід"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав сьогодні під час виступу перед депутатами Держдуми.

«Головний урок минулої війни відомий: її можна було запобігти. Треба було вчасно і твердо приборкати нацистів і їх пособників, але цього не сталося. На прямі пропозиції Радянського Союзу – нашої країни – про спільні дії, про колективну оборону одержували або пряму відмову, або ці пропозиції просто заговорювалися», - сказав Путін.

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«Керівництво деяких західних країн віддавало перевагу політиці стримування Радянського Союзу, прагнуло поставити його в умови міжнародної ізоляції. Однак реальна, страшна, глобальна загроза виходила тоді від нацизму. Його небезпеку недооцінили, пропустили, не захотіли визнати, що в освіченій Європі зароджується і міцніє злочинний режим», - заявив він.

«Який ще потрібен урок, щоб сьогодні, відкинувши застарілі ідеологічні розбіжності й геополітичні ігри, об'єднатися для боротьби з міжнародним тероризмом?», - запитав російський президент.

«Небезпека поширення цієї спільної загрози наростає на наших очах. Необхідно створювати сучасну, позаблокову, рівну для всіх держав систему колективної безпеки. Росія відкрита для обговорення цього важливого питання і неодноразово заявляла про свою готовність до діалогу. Але поки що ми знову, як це було і напередодні Другої світової війни, не бачимо позитивної реакції. Навпаки, НАТО посилює свою агресивну риторику і свої агресивні дії вже поблизу наших кордонів. У цих умовах ми зобов'язані приділяти особливу увагу вирішенню завдань, пов'язаних з підвищенням обороноздатності нашої країни», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.