Порошенко та Обама зустрінуться на саміті НАТО у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм у Києві.

"Я тут перебуваю з кількома колегами з Білого дому. Ми хочемо зустрітися зараз, щоб відчути атмосферу напередодні зустрічі наших президентів у Варшаві та обговорити з вами наступні кроки, які стосуються і безпеки, і Мінська", - заявила Нуланд.

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Як повідомляв УНІАН, 8-9 липня у Варшаві відбудеться черговий саміт НАТО.

Також під час саміту заплановане засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.