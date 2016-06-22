Порошенко та Обама зустрінуться на саміті НАТО у Варшаві
17:20, 22 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко та президент США Барак Обама зустрінуться під час саміту НАТО у Варшаві.
Порошенко та Обама зустрінуться у Варшаві / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм у Києві.
"Я тут перебуваю з кількома колегами з Білого дому. Ми хочемо зустрітися зараз, щоб відчути атмосферу напередодні зустрічі наших президентів у Варшаві та обговорити з вами наступні кроки, які стосуються і безпеки, і Мінська", - заявила Нуланд.
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Як повідомляв УНІАН, 8-9 липня у Варшаві відбудеться черговий саміт НАТО.
Також під час саміту заплановане засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.
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