Заборона Меджлісу: Україна подає позов проти Росії до ЄСПЛ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«У нас вже готова окрема скарга (до ЄСПЛ – УНІАН) по забороні Меджлісу, ми не хочемо її зливати з іншими, тому що вона дуже конкретна та дуже кричуща. По факту вона готова до подачі в будь-який день, але ми ще чекаємо окремі докази для її підкріплення», - сказала вона.

«Можливо, тиждень-два часу, які будуть потрібні для її направлення, по факту вся юридична аргументація вже побудована», - додала Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією у березні 2014 року на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в їхніх будинках та мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.