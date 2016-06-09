В окупованому Криму зник ще один кримський татарин

Про це член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожНовий виток репресій в окупованому Криму: ФСБ відмовилося приймати заяву про викрадення члена Меджлісу

"За даними джерела з Криму, однокурсники Мелясанова Джохара Расимовича, 20.05.1996, бачили його востаннє в суботу 04.06.2016, він виходив із гуртожитку з рюкзаком, був одягнений у спортивний одяг. У понеділок 06.06.2016 повинен був здавати іспит у ТНУ факультет туризму. Тільки сьогодні однокурсник зателефонував і повідомив матері Нурії Асановій, що його немає кілька днів у гуртожитку", - повідомив Барієв.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в їхніх помешканнях, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності.