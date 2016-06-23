Україна веде переговори з Росією про передачу засуджених в окупованому Криму – Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Зараз відбуваються переговори про те, щоб передати Україні для відбування покарання усіх в’язнів, які перебувають на території Криму. Ми розуміємо, що ті установи, які там залишилися, вони перебувають під контролем РФ", - заявила вона.

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"На перших стадіях у Росії була категорична позиція, вона відмовлялася передавати наших ув’язнених. Але наразі відбувається процес переговорів, сподіваємося, що їхні заяви, що вони зараз готові нам всіх передати, вони відповідають дійсності та по факту це буде зроблено", - додала Севостьянова.