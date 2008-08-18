Українські націоналісти перелічили уроки нападу на Грузію

Загальний збір Об’єднання українських націоналістів (державників) - ОУН(д) - засуджує акт агресії Росії проти Грузії.

Про це йдеться у заяві Загального збору Молодіжної громадської організації Об’єднання українських націоналістів (державників) стосовно збройної агресії РФ проти Грузії, яку оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН член Центрального проводу ОУН(д) Віталій МАТЯШ.

“Загальний збір Об’єднання українських націоналістів (державників) засуджує акт агресії Росії проти Грузії і закликає держави та народи Європи і світу виступити з протестами проти злочинів російських імпер-шовіністів, які можна порівняти з акціями гітлерівців у ХХ столітті”, наголошується у заяві.

ОУН(д) заявляє про свою солідарність і підтримку волелюбного грузинського народу, що прагне побудувати демократичне суспільство, стати повноправним членом Євросоюзу і НАТО.

“Враховуючи той факт, що російська агентура в Криму намагається здійснювати подібну акцію щодо видачі російських паспортів кримським жителям і громадянам України в цілому, ОУН(д) закликає українську владу припинити цю злочинну акцію, яка може послужити підґрунтям для втручання РФ у внутрішні справи України й підставою для можливого здійснення збройної агресії у Криму під маскою захисту “російських” громадян, а також етнічних росіян і російськомовних у Криму від “насильницької українізації”, сказано в заяві.

Учасники Загального збору ОУН(д) вимагають анулювати паспорти тих громадян України, які на сьогодні отримали російське громадянство, а також зробити геополітичні висновки з нинішніх подій на Північному Кавказі.

Для збереження територіальної цілісності України автори заяви вважають за необхідне, зокрема, демонтувати пам’ятники російської імперії в Криму, збільшити фінансування україномовних друкованих та електронних ЗМІ, відкрити у Криму більше українських загальноосвітніх шкіл та вищих навчальнрих закладів, припинити скорочення української армії, принаймні до отримання Україною статусу Плану дій щодо членства в НАТО, прискорити інтеграцію України у Євросоюз та НАТО, прискорити виведення Чорномрського флоту РФ із Севастополя, оголосити про довічний термін персонами “нон-грата” тих проімперськи налаштованих громадян Росії, які оприлюднили заяви щодо відторгнення Криму від України та приєднання його до Російської Федерації.