МЗС Австралії: Brexit може послабити вплив ЄС на ситуацію в Україні

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, передає Європейська правда за інформацією News.

За її словами, Австралія стурбована тим, що ослаблений ЄС не буде мати ніякого впливу на вирішення ситуацій на Близькому Сході і в Україні.

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Водночас Бішоп також наголосила, що Австралія веде переговори з ЄС про можливі умови угоди про вільну торгівлю, але може почати переговори з Великою Британією щодо двосторонньої угоди.

"Є стратегічні інтереси, і ми будемо продовжувати дуже тісно співпрацювати з Європейським Союзом і з Великою Британією для забезпечення нашої національної безпеки", - сказала вона.