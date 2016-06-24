Меркель скликала нараду з лідерами ЄС, Франції та Італії за підсумками референдуму у Британії

Про це Меркель заявила у своєму виступі з приводу результатів референдуму у Британії, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Меркель відзначила, що ситуацію з виходом Великої Британії з Євросоюзу треба спокійно проаналізувати і не поспішати з рішеннями.

За словами Меркель, рішення британців - сильний удар по Європі і процесу об'єднання європейських країн.

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"Нашим завданням має бути близьке майбутнє відносин між Великою Британією та ЄС. Тільки разом з ЄС зможе відстоювати свої інтереси у світі", - сказала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.