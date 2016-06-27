ЗМІ: у Брюсселі скасували зустріч Порошенка з Шульцем

"Порошенко повинен був зустрітися з Шульцем, але постійно змінюється порядок денний через британський референдум, "міні-саміт" вже перенесли з першої половини дня на вечір, а зустріч з Шульцем скасували", - повідомляє телеканал "112 Україна".

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 27 червня, здійснить робочий візит до інституцій Європейського Союзу для участі у політичних консультаціях високого рівня Україна - Європейський Союз.

Раніше у прес-службі глави держави повідомили, що Порошенко проведе окрему зустріч з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем для подальшої координації дій з метою якнайшвидшого схвалення рішення про запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.