Порошенко сьогодні їде в Брюссель, де розглядатимуть вплив Brexit на відносини ЄС з Україною

Як повідомляє прес-служба глави держави, консультації, або міні-саміт Україна - ЄС, будуть присвячені обговоренню результатів референдуму у Великій Британії про членство в Євросоюзі та їх впливу на відносини між Україною та ЄС, шляхів подальшої мобілізації підтримки Євросоюзом порядку денного реформ в Україні, максимального використання потенціалу поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також запровадження безвізового режиму.

Порошенко планує використати переговори в Брюсселі для сприяння формуванню консенсусу серед держав-членів ЄС щодо продовження терміну дії економічних санкцій проти Росії у зв’язку із агресією проти України, підкреслили в прес-службі.

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На міні-саміті сторону ЄС представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейського парламенту Мартін Шульц, віце-президент Єврокомісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні, а також ключові комісари.

Президент України проведе окрему зустріч з президентом Європарламенту для подальшої координації дій з метою якнайшвидшого схвалення рішення про запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.

У рамках робочого візиту планується підписання Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, а також Угоди про асоційовану участь України у програмі наукових досліджень та навчання Євратому.