Конституційний Суд вершитиме долю коаліції

У четвер, 21 серпня, Конституційний Суд України розгляне подання, що стосується питання існування коаліції в парламенті.

Про це газеті "Сегодня" заявив народний депутат від Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Зокрема, на відкритому засіданні розглядатиметься подання, підписане 105 депутатами від Партії регіонів.

Видання нагадує, що воно було направлене в КС ще на минулій сесії парламенту після того, як з коаліції вийшли депутат від БЮТ Ігор РИБАКОВ і від НУ-НС Юрій БУТ.

Точку зору «регіоналів» представлятимуть депутати О.ЛАВРИНОВИЧ і Олена ЛУКАШ, від парламенту в КС прибудуть представник БЮТ Андрій ПОРТНОВ і НУ-НС - Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Секретаріат Президента представлятиме заступник глави СП Марина СТАВНІЙЧУК.

"Це буде перше і єдине відкрите засідання суду, після чого розгляд цього питання перейде в закритий режим. Рішення, найімовірніше, ухвалять десь до середини вересня", — вважає один з учасників процесу, який попросив не називати його імені.

О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що якщо КС винесе постанову на користь "регіоналів", то "в парламенті буде або створена нова коаліція, або Президент призначить нові вибори".

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.

У фракцію БЮТ входять 156 народних депутатів, у фракцію НУ-НС – 72 депутати. У парламентську коаліцію при її створенні не вступив член фракції НУ-НС Іван ПЛЮЩ. Таким чином, на час формування коаліція налічувала 227 депутатів. Після виходу з її складу двох чоловік кількість коаліціантів скоротилася до 225.

Довідка УНІАН. Згідно з Конституцією України, “конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів України” (ст. 76).

У частині 6 і 7 ст.83 Конституції України сказано: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входять більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, яке проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України».

Частина 10 ст.83 визначає, що “депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входять більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією”.