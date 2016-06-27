ЄС запевнив, що затримки із безвізовим режимом для України через Brexit не буде - Порошенко

Про це заявив у понеділок в Брюсселі за результатами зустрічі з лідерами ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ми чекаємо, що формальні процедури в комітетах (Європарламенту) будуть завершені до літніх канікул. Я не бачу будь-яких ускладнень, але є об'єктивні труднощі, які з'явилися у зв'язку з Brexit, але це лише відтермінування на дні або, може, на тижні. Нам це було наголошено і підтверджено, що Україна виконала всі свої зобов'язання стосовно Плану щодо безвізового режиму", - заявив Порошенко.

За його словами, європейська та українська сторони "скоординували дії щодо безвізового режиму".

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Велика Британія була членом ЄС впродовж 43 років.