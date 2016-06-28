Як Рада провела урочисте засідання у День Конституції (фоторепортаж)

17:10, 28 червня 2016
Політика
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Сьогодні відбулося урочисте засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

УНИАН

У засіданні взяли участь президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Також на засіданні були присутні, зокрема, перший президент Леонід Кравчук, попередні президенти країни Леонід Кучма, Віктор Ющенко та народні депутати першого- другого та нинішнього скликань, представники дипломатичного корпусу, духовенства.

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