Як Рада провела урочисте засідання у День Конституції (фоторепортаж)

Сьогодні відбулося урочисте засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

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