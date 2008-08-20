Ющенко та Бесеску розказали, чим небезпечний конфлікт на Кавказі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ наголошують, що світова спільнота повинна не допустити повторення у зонах заморожених конфліктів подій, що виникли в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на спільній прес-конференції після своєї зустрічі.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що конфлікт на Кавказі небезпечний не лише тим, що це перша війна на теренах СНД, а й тому, що ця війна виникла в зоні замороженого конфлікту.

«Це одна із особливостей цього конфлікту», - сказав Президент України, нагадавши, що існують інші території, де тривають заморожені конфлікти – Нагорний Карабах, Абхазія, Придністров’я.

«Ми все повинні зробити, щоб не дозволити поширитись такому сценарію (як у Грузії – УНІАН) на інші конфліктні території, на інші заморожені конфлікти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента України, необхідно чітко заявити всім країнам, що вони не визнають вирішення подібних конфліктів за допомогою військової агресії. Також необхідно чітко задекларувати повагу до територіальної цілісності й незалежності держав, на яких існують заморожені конфлікти.

У свою чергу, Т.БЕСЕСКУ зауважив, що конфлікт навколо Південній Осетії продемонстрував неефективність існуючих механізмів вирішення заморожених конфліктів. Тому Румунія ставитиме перед Європейським Союзом питання щодо віднайдення інших механізмів для вирішення заморожених конфліктів.

Т.БЕСЕСКУ підкреслив, що на сьогодні не існує жодного механізму запобігання воєнному протистоянню у зонах заморожених конфліктів.

«Тобто теоретично у будь-який момент, можливо, що і в іншій зоні, крім Південної Осетії, будуть такі конфлікти», - сказав Т.БЕСЕСКУ, зауваживши, що саме тому Румунія буде на рівні Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних структур шукати рішення щодо запобігання виникненню подібних сценаріїв.

Він вважає, що конфлікти необхідно «розморозити» і вести переговори щодо їх врегулювання на основі збереження територіальної цілісності країн, де вони виникли.