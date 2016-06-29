Дуда: НАТО повинне вести політику відчинених дверей щодо таких держав як Україна

Про це повідомляє Польське Радіо з посиланням на TVP info.

Польський очільник сьогодні почав дводенний візит до Словаччини і зустрівся зі своїм словацьким колегою - президентом Словаччини Андреєм Кіскою.

Президенти говорили, зокрема, про цілі липневого саміту Північноатлантичного альянсу, що відбудеться у Варшаві, а також про необхідність зміцнення східного флангу НАТО.

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Як наголосив президент Андрей Кіска, Словаччина хоче зробити свій внесок у безпеку союзників НАТО. Він додав, що НАТО повинно реагувати на загрози, які відчувають країни-члени альянсу після анексії Росією Криму. Політик наголосив, що анексія відбулася з порушенням міжнародного права.